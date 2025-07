VENTO FORTE A TERAMO: SEGNALAZIONI IN VIA PALMA MEZZOPRETI E VILLA MOSCA

Il forte vento che da ieri soffia con intensità su Teramo sta causando disagi e preoccupazioni in diverse zone della città. Tra le aree più colpite ci sono via Palma Mezzopreti e il quartiere di Villa Mosca, dove numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di rami spezzati, detriti e possibili rischi per la sicurezza.

Le segnalazioni sono state indirizzate al vigile ecologico, Calvarese che sta monitorando la situazione e coordinando gli interventi per la rimozione degli ostacoli e la prevenzione di eventuali incidenti. Gli agenti invitano la cittadinanza a prestare attenzione e a evitare di sostare vicino ad alberi e strutture che potrebbero essere pericolanti.

Le previsioni indicano che il vento intenso dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, ma fino ad allora è consigliabile mantenere la massima prudenza, soprattutto nelle zone interessate.