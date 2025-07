INCENDIO IN UN CASOLARE ABBANDONATO A VILLA TOFO: FIAMME SOTTO CONTROLLO, POSSIBILE LA PRESENZA DI PERSONE ALL’INTERNO

Un incendio è divampato questa mattina in un casolare abbandonato a Villa Tofo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il vigile ecologico. Le fiamme sono state domate e la situazione è ora sotto controllo. Si sospetta che all'interno dell’edificio potessero trovarsi delle persone al momento dello scoppio del rogo, ma sono in corso accertamenti. La casa abbandonata sarebbe stata occupata da extracomunitari ed avrebbe preso fuoco per la combustione di alcuni rifiuti ingombranti, si è appreso piu' tardi.