IL FORTE VENTO ABBATTE UN PALO DELLA LUCE CHE CROLLA SU UN’AUTO, NESSUN FERITO

A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute nella notte su Tortoreto, un palo della luce è caduto su un’auto parcheggiata davanti alla pasticceria Franco in pieno centro. Fortunatamente all’interno del veicolo non c’erano occupanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nereto per mettere in sicurezza l’area. E' competenza di HERA il ripristino della funzionalità.

Da stanotte c'è un vasto incendio a Pagliare di Morro D'Oro, il fumo ha raggiunto, senza conseguenze, la Teramo -Mare nel territorio di Mosciano.

foto: repertorio