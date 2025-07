I LETTORI CI SCRIVONO/ MONTAGNA DI RIFIUTI DAVANTI AI LOCALI DEL CENTRO

Una vera e propria distesa di sacchi di rifiuti è comparsa questa mattina davanti a diverse attività commerciali nel cuore di Teramo, in via Savini. L’immagine, che sta facendo il giro dei social, ha subito sollevato un’ondata di indignazione tra cittadini, esercenti e turisti. “È uno spettacolo indegno per una città che si definisce turistica – denuncia una ristoratrice della zona –. Qui lavoriamo tra i rifiuti e nessuno interviene.”

Secondo alcune segnalazioni, il problema sarebbe legato a un ritardo nella raccolta dell’organico, forse aggravato dal malfunzionamento di parte del servizio pubblico nelle giornate di maggior afflusso.

Il Comune, contattato telefonicamente, ha assicurato “un rapido intervento per risolvere il disguido”, ma i residenti restano scettici: “È da giorni che la situazione si ripete, non basta più una promessa”, sbotta un abitante della zona.