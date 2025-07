POLIZIA LOCALE, IL COMANDATE DI ROSETO SI SFOGA SU TUTTO: PERSONALE INSUFFICIENTE, MEZZI DA ROTTAMARE, LOCALI INADEGUATI E POI SBOTTA: «IL MIO È UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, PRONTO AD ANDARMENE... ATTENDO COMUNICAZIONI DAL SINDACO»



Le polemiche e le accuse non hanno fondamento se partono da dati non veri o mancanti.

Roseto 25.871 abitanti , 53 chilometri di territorio, polizia locale con 10 agenti compreso uno stagionale , oltre al comandante , 1 agente ogni 2527 abitanti, la Regione Abruzzo impone che no il rapporto minimo di 1 agente ogni 1000 abitanti e per i comuni turistici il rapporto dovrebbe essere 1 ogni 700 abitanti, quindi a Roseto mai meno di 26 agenti anche se dovremmo essere in 37.

Pineto 14.794 abitanti , 38 chilometri di territorio , polizia locale con 16 agenti , compresi 2 stagionali, oltre il Comandante dovrebbero essere …quelli che sono.

Il Corpo di Pineto ha il 50% di agenti in più di Roseto. Sul versante organizzativo non entro nel merito, il Comandante Cichella è stato un mio validissimo ufficiale a Pescara e ne apprezzo le doti umane e professionali.

Ricordo che a dicembre 2022 al mio insediamento gli agenti erano 7 e nel corso di 3 anni le assunzioni sono state 3 oltre ad un ufficiale. Il mio predecessore era in ferie sei mesi prima del pensionamento tanto da non fare alcun passaggio di consegne pur essendo ancora in servizio sino ad aprile 2023.

Nel Comando vi erano ferie arretrate per oltre 400 giorni con una unità di personale che arrivava sino a 160 giorni di ferie pregresse, mai richieste e mai rinviate, in violazione di legge e di contratto collettivo.

Non conosco i dati di Pineto sul versante ferie arretrate ma mi auguro che siano tutte smaltite nei sei mesi successivi all’anno nelle quali sono state maturate.

Parco mezzi a Roseto nel 2022 composto da 5 auto da rottamare per le quali si pagava il bollo da anni , due moto da rottamare e due bici elettriche da rottamare. Unica auto di servizio con oltre 150.000 chilometri di percorrenza. Non esistevano le radio di servizio, non esistono ancora i cellulari di servizio , nemmeno per il personale in reperibilità. Nel Comando non ci sono spogliatoi, non esiste una rimessa mezzi, se non il cortile di una scuola con cancello aperto.

Nel 2003 sono stati investiti 5000 euro per l’acquisto di 3 bici elettriche, nel 2024 altri 5000 euro per il noleggio di due moto e altri 5000 che non sono stati sufficienti per trovare un auto a noleggio. Nel 2025 sono stati previsti altri 12000 euro solo per un auto a noleggio, trovata a fatica da un concessionario che al momento sembra non essere in grado di rispettare la fornitura.

Non sono state stanziate somme per acquisti di auto o moto .

Le risorse finanziarie negli anni 2023 e 2024 sono state assegnate senza alcuna condivisione o proposta da parte del Comando.

A Pineto il parco mezzi di proprietà è composto da 4 auto, 2 moto, 2 quod elettrici, 2 bici elettriche 2 bici e 2 droni.

A Roseto il piano occupazionale 2025 prevede un' assunzione che non so quando avverrà perché le due mobilità in corso vanno a sostituire due dimissioni.

Ma se si vogliono confrontare i Comandi si sappia che il benchmarking e’ una cosa seria occorre partire dalle risorse umane finanziarie e strumentali messe a disposizione e poi mettere a confronto input e outcome ciclo delle performance assegnate, obiettivi sfidanti individuati e report di fine anno.

Il mio contratto è a tempo determinato e il Sindaco può risolverlo anticipatamente per giusta causa. Attendo comunicazioni al riguardo.

Nei prossimi giorni nel Comando di Polizia Locale avrà luogo una conferenza stampa che consentirà di verificare lo stato dei luoghi e le condizioni lavorative oltre a rendicontare le attività svolte nel primo semestre 2025 .

Ernesto Grippo

Comandante Polizia Locale

Roseto degli Abruzzi