TRAFORO GRAN SASSO, AL VIA (FORSE) I LAVORI

Via libera agli interventi sul Traforo del Gran Sasso, resi necessari per recepire le vigenti normative tecniche in materia di sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea (le cosiddette TEN-T). L'emendamento è stato approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, nell’ambito del DL Infrastrutture. La misura prevede che le competenze sugli interventi siano trasferite dal Commissario straordinario per le tratte autostradali A24 e A25 al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Questa unificazione in un'unica struttura commissariale degli interventi che interessano il Traforo, sia quelli legati al sistema acquifero che alla messa in sicurezza antisismica, consentirà di accelerare e ottimizzare i tempi di esecuzione delle lavorazioni, limitando i disagi per l’utenza autostradale.