VENTO FURIOSO, RAMO SULLA STRADA, DONNA SI RIBALTA PER EVITARLO

Il forte vento che ha colpito la provincia di Teramo ha causato un incidente stradale sulla strada che collega Castelnuovo e Guardia Vomano. Un grosso ramo caduto sulla carreggiata ha costretto una donna a effettuare una brusca manovra per evitarlo, ma la sua auto si è ribaltata.

La donna è stata trasportata all'Ospedale Mazzini di Teramo, dove è stata ricoverata in condizioni serie ma non gravi. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada particolarmente esposto al vento, che ha causato la caduta di diversi rami e alberi nella zona. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco.