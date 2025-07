ALBERO CADE PER IL VENTO E CENTRA UN’AUTO, RAGAZZO FERITO LIEVEMENTE

Il forte vento he ha colpito la nostra provincia ha causato danni e feriti. Sul lungomare di Giulianova, davanti al Lido Cesare, un albero è caduto su un’auto di passaggio, ferendo lievemente un ragazzo. I soccorsi sono intervenuti prontamente, sia il 118 e i ragazzo ferito, sia i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. La zona è stata chiusa momentaneamente per permettere di rimuovere gli alberi caduti e di ripristinare la sicurezza della zona.