CROLLO DEL CANTIERE ESSELUNGA A FIRENZE: ARRESTATO L’INGEGNERE GIULIESE CARLO MELCHIORRE

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul tragico crollo del cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, avvenuto il 16 febbraio 2024 e costato la vita a cinque operai, con il ferimento di altri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’ingegnere Carlo Melchiorre, ora detenuto presso il carcere di Castrogno, a Teramo.

Melchiorre, originario di Giulianova e responsabile dell’ufficio calcoli della Rdb.Ita, azienda di Atri produttrice della trave crollata nel cantiere, è indagato per omicidio colposo e lesioni colpose. Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’indagine in corso per accertare le responsabilità tecniche e organizzative alla base del disastro.

L’ingegnere era già stato colpito da un’interdizione dall’esercizio della professione per nove mesi, disposta l’11 aprile 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Tuttavia, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, Melchiorre avrebbe reiteratamente violato il divieto, continuando ad esercitare la professione nonostante il provvedimento.

A seguito di queste violazioni, il 1° luglio il gip ha deciso di aggravare la misura cautelare, sostituendo l’interdizione con la custodia in carcere, eseguita ieri dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Postale di Firenze. Contestualmente, sono state avviate nuove perquisizioni e sequestri legati all’inchiesta.

Il crollo del 16 febbraio, verificatosi durante i lavori per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esselunga, ha rappresentato uno dei più gravi incidenti sul lavoro degli ultimi anni in Italia. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Filippo Spiezia, mira a fare piena luce sulle responsabilità, a partire dalla progettazione strutturale fino alla gestione della sicurezza in cantiere.

Nel frattempo, le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia, mentre il caso continua a sollevare interrogativi sulla prevenzione e sul rispetto delle norme nei luoghi di lavoro.