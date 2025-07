IL VIDEO DI AMNESTY SARÀ PROIETTATO PER TUTTA LA COPPA

Tranne questa sera, per un problema organizzativo, la proiezione del video di Amnesty International su Palazzo Pompetti continuerà per tutta la durata della Coppa Interamnia. Pensato per lanciare un messaggio forte, di pace e contro la guerra, durante la parata inaugurale, il video ha incontrato un tale apprezzamento che il Comune, con l’assessora Di Padova, ha deciso di continuarne la proiezione per tutta la manifestazione.