BELLANTE/ PONTE SUL SALINELLO IN CONDIZIONI CRITICHE: LA PROVINCIA DI TERAMO CHIEDE RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI

La Provincia di Teramo torna a sollecitare il rafforzamento delle misure di controllo sul ponte situato lungo la Strada Provinciale n.13, in corrispondenza del fiume Salinello, nel territorio comunale di Bellante. Il manufatto, già oggetto di attenzioni tecniche, presenta un grave stato di ammaloramento strutturale che ha portato, già nel 2023, all’emanazione dell’Ordinanza n. 22 del 4 aprile 2023, con cui sono state disposte limitazioni al transito veicolare.

L'intervento fa seguito a una serie di verifiche eseguite dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), che aveva rilevato criticità diffuse anche su altre infrastrutture della zona, dopo il dissesto verificatosi sul vicino ponte della S.P. n.12. L’ente aveva raccomandato una valutazione della sicurezza delle viabilità alternative, portando alla luce i danni presenti anche sul ponte della S.P. n.13.

I tecnici provinciali, infatti, hanno rilevato il compromettersi di alcuni elementi dell’impalcato, tanto da rendere necessario un intervento di manutenzione straordinaria. In attesa dei lavori, sono state applicate misure precauzionali: senso unico alternato e limite di peso di 3,5 tonnellate, per ridurre le sollecitazioni sull’opera e contenere il rischio di ulteriori cedimenti.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla nota ufficiale della Provincia, non tutti gli utenti rispettano tali prescrizioni. Da qui nasce la richiesta di un rafforzamento della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, già avanzata in precedenti comunicazioni (note del 13 ottobre 2023, 25 gennaio 2024 e 3 giugno 2025).

L’ente provinciale chiede infine l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le autorità competenti, per individuare strategie concrete e condivise per garantire la sicurezza pubblica e privata, che – si sottolinea – non può prescindere dal rispetto delle regole e delle limitazioni imposte.