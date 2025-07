CENA CON DELITTO AL MOULIN ROUGE: IL 18 LUGLIO PER SOSTENERE LA STANZA ROSA DELL’OSPEDALE DI TERAMO

Manca ormai poco alla seconda edizione della “Cena con Delitto - Assassinio al Moulin Rouge”, promossa dal Soroptimist Club Teramo con finalità benefiche, in programma venerdì 18 luglio 2025 alle ore 20:00 presso il Ristorante Cavallino Rosso, a Petriccione di Castellalto (TE).

Parte del ricavato dell’iniziativa sarà destinato al potenziamento della Stanza Rosa dell’Ospedale di Teramo, un ambiente protetto dedicato all’accoglienza delle donne vittime di violenza. Il progetto rientra nella mission del Soroptimist: difendere i diritti delle donne attraverso azioni concrete sul territorio.

«Vogliamo far sì che entrando in quella stanza ci si possa sentire subito al sicuro, accolti, protetti», afferma la presidente del Club, Eva Guardiani, «Ecco perché ogni partecipazione a questa serata assume un significato profondo. Non è solo un momento di spettacolo e divertimento, ma un gesto collettivo per dire che la comunità c’è, che non lascia sole le donne nei momenti più difficili. Ogni partecipante contribuirà a rafforzare un presidio di civiltà sul nostro territorio.»

Il format teatrale sarà ancora una volta interattivo e coinvolgente: il pubblico, oltre a cenare, sarà chiamato a scoprire l’autore del delitto ambientato nella Belle Époque, interrogando i personaggi e cercando di identificare l’assassino tra colpi di scena e false piste. È previsto anche un premio per chi risolverà il caso. Il locale sarà allestito in stile parigino di inizio Novecento e, per chi vorrà, è gradito il dress code a tema.

La regia e la sceneggiatura, scritta appositamente per l'occasione, sono a cura della Soroptimista Sonia Delle Monache. Le prove, in corso da settimane, promettono una serata vivace, originale e ricca di sorprese.

Tra gli interpreti anche figure istituzionali di rilievo, che hanno deciso di sposare la causa mettendosi in gioco in prima persona: il Procuratore Ettore Picardi, il Rettore emerito Dino Mastrocola, il Presidente dell’Ente Parco Tommaso Navarra e la Presidente di Ruzzo Reti Alessia Cognitti. Accanto a loro, le Soroptimiste si esibiranno anche in coreografie di ballo Can Can, contribuendo a ricreare l’atmosfera tipica del celebre cabaret parigino.

La partecipazione è possibile con un contributo minimo di 45 euro.

I biglietti possono essere acquistati presso Martini Pellicceria (Circonvallazione Spalato 86, Teramo).

Per informazioni e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I posti sono limitati.