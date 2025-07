ITS ACADEMY CULTURA E TURISMO, SI RICOMPONE IL CDA: FUORI MOSCIANO, ENTRA MARTINSICURO

Si rimette in moto la governance dell’ITS Academy Cultura e Turismo, realtà formativa strategica per il territorio. Durante l’assemblea tenutasi ieri, è stato ufficializzato l’ingresso del Comune di Martinsicuro nel Consiglio di Amministrazione al posto di Mosciano Sant’Angelo, rappresentato direttamente dal sindaco Massimo Vagnoni. Restano ancora da sciogliere i nodi relativi alla partecipazione dell’Università di Teramo. Nei prossimi giorni si saprà se l’Ateneo continuerà a far parte del CdA: il presidente dell’ITS, Erminio Di Lodovico, ha infatti chiesto un incontro formale con il rettore per chiarire la posizione dell’Unite all’interno dell’organo direttivo.

Intanto, proseguono spediti i lavori nel cantiere dove sorgeranno le nuove aule dell’Istituto Tecnico Superiore. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: tagliare il nastro e festeggiare l’inaugurazione entro la metà di settembre.