CINGHIALE RINVENUTO A CASTROGNO: INTERVIENE LA ASL PER I CONTROLLI SANITARI

Un grosso esemplare di cinghiale è stato rinvenuto questa mattina in località Castrogno, ai margini della carreggiata. La presenza dell’animale, probabilmente deceduto nella notte, ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale della ASL di Teramo per eseguire le verifiche sanitarie di rito, in particolare il test per escludere la presenza della peste suina africana, malattia virale altamente contagiosa tra i suidi.

Le operazioni si sono svolte alla presenza del vigile ecologico Calvarese, incaricato della supervisione dell'intervento. La carcassa sarà smaltita in sicurezza da una ditta specializzata, secondo i protocolli previsti per i rifiuti biologici a rischio sanitario.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della presenza dei cinghiali alle porte della città e sulla necessità di un monitoraggio costante per prevenire rischi per la salute pubblica e per le attività agricole.