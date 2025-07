LITIGA CON L'EX MOGLIE E IL SUOCERO LO PRENDE A... PALATE





È stato colpito con una pala durante un violento litigio con il suocero e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, con una prognosi di dieci giorni. È successo lunedì scorso a un 35enne di Sulmona, già noto alle cronache giudiziarie per una lunga e tesa separazione dalla ex moglie, una 30enne, con la quale ha un figlio conteso. Al centro della drammatica escalation familiare, infatti, c’è proprio il bambino, spettatore involontario – e soprattutto vittima – di un clima sempre più teso e carico di rabbia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione con la pala sarebbe stata l’epilogo di una delle tante liti scoppiate tra l’uomo e l’ex compagna, nella casa della suocera. La discussione è degenerata fino al colpo di pala. Neppure 24 ore dopo, la polizia è dovuta tornare nello stesso contesto familiare per un nuovo episodio di tensione: stavolta, ad avere la peggio sarebbe stata la ex moglie, spintonata e strattonata dall’uomo durante una discussione per la riconsegna del figlio. Già in passato l’uomo era stato indagato dalla Procura di Sulmona per maltrattamenti in famiglia e stalking, perché aveva perseguitato l’ex compagna con appostamenti, inseguimenti in auto e pedinamenti, arrivando persino a far intervenire i carabinieri a casa di un amico della donna, sospettato di frequentarla in presenza del bambino.