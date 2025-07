POLIZIA LOCALE, PER QUATTRO NUOVE ASSUNZIONI OLTRE 160 DOMANDE



Saranno quattro, e non una soltanto, le nuove assunzioni a tempo indeterminato per il Corpo di Polizia Locale del Comune di Teramo. Sebbene il bando chiuso lo scorso 4 luglio prevedesse inizialmente l’inserimento di un solo agente, l’amministrazione comunale ha deciso di far scorrere la graduatoria finale per assumere altri tre candidati risultati idonei, portando così a quattro il totale degli ingressi. «La graduatoria sarà valida per tre anni - spiega l'assessore Graziano Ciapanna - e questo ci consentrà di procedere con quattro assunzioni totali». Una decisione che certo sarà accolta positivamente dagli oltre 160 partecipanti al concorso, numero elevato «Che ci costringerà ad individuare una location per una preselezione - spiega lo stesso assessore Ciapanna - come prevede la legge se le domande sono più di cento». Dopo la preselezione, le tre prove: scritta, pratica e orale, su materie come diritto amministrativo, codice della strada, norme di pubblica sicurezza e ordinamento degli enti locali. Continua il rafforzamento del corpo iniziato nel 2018, quando gli agenti in servizio erano 23, oggi sono saliti a 33, di recente è stato anche inserito un nuovo ufficiale, Giuseppe Ciprietti. Seppur rafforzato, il Corpo è ancora sotto organico, la legge prevede infatti un agente ogni mille cittadini, quindi a Teramo dovrebbero essere più o meno una cinquantina.