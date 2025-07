SI REGISTRA DOMANI IL PRIMO TERAMANO CON DUE MAMME

Il Comune di Teramo registra il primo riconoscimento ufficiale di un bimbo nato da una coppia di donne. La firma ufficiale ci sarà domani mattina, alle ore 10:00, nell’ufficio del Sindaco Gianguido D’Alberto, alla presenza anche dell’Assessore all’Anagrafe Pina Ciammariconi e del personale comunale che si è occupato della procedura. Come già accaduto a Genova, con questo atto il Comune va a dare piena attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n.40 (relativa alle norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che i bambini nati in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, alla procreazione medicalmente assistita, abbiamo lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, al pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso a tali tecniche e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.