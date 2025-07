MAXI SEQUESTRO DI CINQUE QUINTALI E MEZZO DI VONGOLE

Nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina ha eseguito un importante sequestro di circa cinque quintali e mezzo di vongole, frutto di un’operazione condotta sin dalle prime luci dell’alba dai militari della Guardia Costiera.

Durante i controlli da terra, è stata individuata un’unità da diporto intenta ad affiancarsi ad alcune unità da pesca con l’obiettivo di trasbordare numerosi sacchi di vongole. Il pescato, privo di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità e composto da circa 70 sacchi occultati sotto teli, è stato successivamente sbarcato in un punto non autorizzato del litorale.

Il carico, destinato al commercio illecito, è stato immediatamente sequestrato dal personale militare. I molluschi, ancora vivi e vitali, sono stati rigettati in mare, come previsto dalla normativa vigente per tutelare l’ecosistema marino.

Il sequestro si inserisce in un’ampia attività di monitoraggio costante condotta dalla Guardia Costiera, finalizzata al contrasto della pesca illegale sotto costa lungo tutto il litorale di competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova.