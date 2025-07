OTRA VEZ PREMIATO COME LOCALE DI CUCINA AUTENTICA SPAGNOLA: È TRA I CINQUE MIGLIORI IN ITALIA

A soli nove mesi dall’apertura, il ristorante Otra Vez, specializzato in cucina iberica, ha raggiunto un traguardo straordinario: il riconoscimento ufficiale di "Locale di Cucina Autentica Spagnola" con un punteggio di 90/100 da parte dell’ICEX, l’Istituto Spagnolo per il Commercio Estero.

Un premio che celebra l’eccellenza della gastronomia spagnola nel mondo e che, ad oggi, è stato conferito soltanto ad altri quattro ristoranti in tutta Italia, tutti situati a Milano. Il risultato raggiunto da Otra Vez rappresenta quindi non solo un importante riconoscimento per la qualità e l'autenticità della proposta culinaria, ma anche un segno distintivo che pone Roseto degli Abruzzi sulla mappa della ristorazione iberica d’eccellenza.

Il locale si è distinto per l’utilizzo di ingredienti originali, l’aderenza alle ricette tradizionali, la cura nell’accoglienza e la passione con cui porta in tavola i sapori tipici della Spagna, dalle tapas ai piatti regionali più iconici.

Con questa certificazione, Otra Vez si afferma come punto di riferimento per gli amanti della cucina spagnola, contribuendo a rafforzare il legame culturale e gastronomico tra Italia e Spagna.