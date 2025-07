ANTONETTI: “DOPO QUATTRO MESI IL PONTICELLO DEL PARCO FLUVIALE È ANCORA CHIUSO!”



In Italia, dopo aver risolto il drammatico problema del Ponte Morandi, restano ancora due grandi priorità da risolvere.

Il Ponte sullo Stretto e …IL PONTICELLO DEL PARCO FLUVIALE DI TERAMO che collega le due sponde del Vezzola, tra la Fonte della Noce e il quartiere di Ponte San Ferdinando.

Purtroppo ciò che preoccupa di più il nostro Paese è proprio il secondo….!

Ma è possibile che dopo circa quattro mesi dal suo danneggiamento provocato da un espositore della fiera dell’Agricoltura il ponticello sia ancora chiuso?

A Teramo …. ora si può!

Incurante, come al solito, degli interessi e del bene dei cittadini il Comune di Teramo, oltre a tutti gli scempi, i ritardi, i ridicoli tagli di nastri, i rinvii e la totale assenza di visione strategica, riesce a rendere complesso e a non risolvere un piccolo problema che però crea grandi disagi ai Teramani peraltro in un luogo che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra Città.

Non è più possibile gestire la cosa pubblica in modo così irrispettoso e con tale indifferenza, incapacità e inefficienza.

Il Comune si muova a ripristinare immediatamente l’utilizzo del ponticello anche perchè “chi disprezza le piccole cose, non è degno delle grandi” e “quando qualcuno tiene a te, lo capisci dalle piccole cose. Quando non ci tiene, anche.. !”

CARLO ANTONETTI - consigliere comunale Forza Italia