I LETTORI CI SCRIVONO / «SE TOGLIETE TRE "CARICO E SCARICO"... VOGLIAMO TRE NUOVI "CARICO E SCARICO" IN VIA SAVINI»





Tre scarico e carico traspformati ad uso esclusivo automezzi dei carabinieri, oltre ai, 15 posti auto riservati ai Carabinieri in Piazza del Carmine. Noi commercianti della zona non discutiamo assolutamente il fatto che la caserma abbia bisogno di spazi, anche magari per questioni di sicurezza, ma se il Comune elimina tre posti di carico e scarico deve assolutamente creare tre nuovi posti di scarico per le attivita’ di via Savini, che impiegano circa 100 dipendenti.