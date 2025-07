REGIONE. IN COMMISSIONE VIGILANZA IL CASO DEI FONDI TAGLIATI ALLE AREE PROTETTE





La Commissione di Vigilanza della Regione si è riunita questa mattina con un unico punto all’ordine del giorno, il ripristino dei fondi regionali, destinati alle Riserve naturali abruzzesi. Oggetto del confronto, il taglio di fondi per il 2025 e la possibilità di un correttivo da inserire all’interno della prossima manovra di assestamento al bilancio regionale. “Ringrazio i colleghi che hanno sollecitato la seduta e in particolare Alessio Monaco che ha raffigurato le gravi criticità del settore” ha dichiarato il presidente della Commissione Sandro Mariani a margine della seduta. “Raccogliamo la disponibilità dell’assessore Emanuele Imprudente a correggere il tiro, ma permane un quadro drammatico che ci vede seriamente preoccupati. Continuerò a monitorare la situazione perché sia ripristinata la normalità”.

Nel corso della seduta sono intervenuti il vice sindaco di Roseto degli Abruzzi, Angelo Marcone; il sindaco di Penna Sant’Andrea, Nicola Salini e di Penne Gilberto Petrucci. Ed ancora, Mario Giannantonio, assessore di Anversa degli Abruzzi; il primo cittadino di Casoli, Massimo Tiberini e il sindaco di Morino, Roberto D’Amico. Numerosa la rappresentanza delle associazioni ambientaliste e dei delegati delle Riserve naturali. Tra gli altri è intervenuta Filomena Ricci, WWF Abruzzo, e Gianluca Cosciato, presidente di Legambiente Abruzzo; Patrizio Schiazza, associazione Ambiente e/è Vita; Andrea Natale, direttore della Riserva del Lago Serranella; l’avv. Alba Brighella, associazione Nuovo Senso Civico e Rita Aruffo, co-portavoce regionale Europa Verde.

La gran parte dei sindaci, direttori, operatori e lavoratori delle Riserve Naturali Regionali d’Abruzzo ha firmato una lettera aperta, depositata agli atti della Commissione di Vigilanza, sollecitando “il governo regionale al ripristino dei livelli di finanziamento almeno del 2024 per importi stabiliti con DGR n. 834/2024, pari a euro1.440.000”, oltre “alla comunicazione urgente ed ufficiale dell’entità e della tempistiche delle risorse per l’anno 2025 riconoscendo che il lavoro quotidiano svolto nelle Riserve è un servizio pubblico essenziale, al pari di altri presidi territoriali”, si legge nel documento. I firmatari chiedono inoltre “l’avvio di un tavolo permanente di coordinamento; l’incremento dei finanziamenti per il triennio 2026-2028; la definizione di un modello di finanziamento stabile e programmato e l’approvazione della riforma della Legge Quadro 38/96 per chiarire gli stanziamenti di bilancio e le modalità di assegnazione”. Ai lavori della Commissione di Vigilanza ha partecipato l’assessore all’Agricoltura e Foreste, Emanuele Imprudente, accompagnato dalla direttrice del Dipartimento, Elena Sico e dal dirigente Sabatino Belmaggio. (red)