IL CAMPIELLO TORNA A TERAMO, LA FONDAZIONE BRUNO BALLONE PORTA IN CITTÀ ANTONIO GALETTA, VINCITORE PER L'OPERA PRIMA



Anche nel 2025 si rinnova uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate teramana: la prestigiosa collaborazione tra la Fondazione Bruno Ballone di Teramo e la Fondazione Campiello, emanazione di Confindustria Veneto, porterà ancora una volta nella nostra città il fascino e l’autorevolezza di uno dei premi letterari più importanti del panorama nazionale. L’evento, in programma sabato 20 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Anna a Teramo, vedrà protagonista Antonio Galetta, vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2025, con il suo romanzo d’esordio Pietà, pubblicato da Einaudi. Un’opera che ha saputo conquistare la giuria e il pubblico con la sua scrittura intensa e profonda, affermandosi come una delle voci emergenti più promettenti della narrativa italiana contemporanea. A guidare la serata sarà il giornalista e scrittore Antonio D’Amore, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del romanzo e del percorso dell’autore, in un dialogo ricco di suggestioni e riflessioni. La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali della Corale “Giuseppe Verdi”, che offriranno momenti di grande emozione e bellezza, intrecciando parole e musica in un’atmosfera unica. A testimonianza del valore dell’iniziativa, sarà presente Eugenio Calearo Ciman in rappresentanza della Fondazione Campiello, a sottolineare il forte legame tra il mondo dell’impresa, della cultura e del territorio. Un evento che conferma Teramo come crocevia di cultura, arte e letteratura, grazie all’impegno e alla visione della Fondazione Bruno Ballone, che insieme alla Fondazione Campiello, rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e dei giovani talenti letterari. La Fondazione Bruno Ballone ringrazia per il prezioso sostegno il Comune di Teramo e la Fondazione Tercas, che rendono possibile la realizzazione di questa serata all’insegna dell’eccellenza culturale.