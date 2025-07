ENTRANO IN UNA CASA E MENTRE TUTTI DORMONO RUBANO LE CHIAVI DI UNA PORSCHE TAYCAN



Nella notte appena trascorsa, i ladri si sono introdotti con effrazione in un appartamento di Giulianova, riuscendo a impossessarsi di 600 euro in contanti e delle chiavi di una Porsche Taycan parcheggiata all’esterno dell’abitazione. Il furto si è consumato mentre i proprietari dormivano. A svegliarli, i rumori sospetti provenienti dall’interno della casa. Resisi conto dell’intrusione, hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Giulianova. La Centrale Operativa ha attivato tempestivamente un dispositivo di controllo con posti di blocco lungo la fascia costiera, sia in direzione nord che sud. Le pattuglie in circuito hanno avviato una serrata caccia ai responsabili, che, braccati dai militari, hanno abbandonato la vettura rubata nei pressi di Pineto. La Porsche è stata ritrovata e recuperata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova. Il veicolo è stato sottoposto a rilievi tecnici per la ricerca di impronte digitali o altre tracce utili all’identificazione dei ladri. Sono in corso accertamenti e, nell’ambito delle indagini, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, sia pubbliche che private. L’attività investigativa prosegue per risalire agli autori del colpo.