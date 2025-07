VIOLENZA DI GRUPPO E RICATTO: LA VITTIMA SCAGIONA UNO DEGLI INDAGATI IN INCIDENTE PROBATORIO: "NON MI HA VIOLENTATO ED ESCE DAL CARCERE DOPO SEI MESI"

Uno dei tre giovani accusati di violenza sessuale di gruppo e tentata estorsione ai danni di un loro connazionale è stato scagionato dalla stessa vittima, nel corso dell’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Roberto Veneziano.

Il caso risale all’ottobre del 2023 e riguarda tre cittadini di origine pakistana, ospiti di un centro di prima accoglienza a Mosciano Sant’Angelo, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, un 20enne sarebbe stato attirato con l’inganno fuori dalla struttura e lì abusato da due connazionali. Un terzo giovane, inizialmente indicato come “palo”, era stato accusato di aver assistito senza intervenire.

Ma proprio in sede di incidente probatorio, la vittima ha corretto la ricostruzione iniziale, affermando che quel terzo ragazzo «non ha fatto nulla quel giorno». L’equivoco, ha spiegato, sarebbe nato da un errore di traduzione durante il primo colloquio con l’interprete, che avrebbe travisato la dinamica dei fatti. Secondo la nuova versione, solo due degli indagati sarebbero responsabili della violenza.

Le dichiarazioni della vittima hanno portato la pm titolare dell’inchiesta, Elisabetta Labanti, a chiedere e ottenere la scarcerazione del ragazzo scagionato, per il quale è stata disposta la misura alternativa dell’obbligo di dimora nel territorio teramano.

Durante l’incidente probatorio è stato ascoltato anche un testimone, un altro ospite del centro, al quale uno degli aggressori si sarebbe vantato dell’accaduto, mostrando anche un video della violenza girato con un cellulare. Proprio questo filmato sarebbe stato usato successivamente per ricattare la vittima e ottenere denaro: 100 euro in cambio della promessa di non diffonderlo.

Il primo a raccogliere la confessione del 20enne, avvenuta circa un anno dopo i fatti, era stato un operatore del centro d'accoglienza, che ha subito segnalato la vicenda ai carabinieri.

I tre sospettati erano nel frattempo usciti dal circuito dell’accoglienza e si erano trasferiti, rispettivamente, in provincia di Modena e Bergamo, dove sono stati successivamente rintracciati e arrestati. Durante gli interrogatori di garanzia, hanno reso dichiarazioni discordanti tra loro.

Le indagini, ancora in corso, proseguono ora con una nuova configurazione del quadro accusatorio.