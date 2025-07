VIDEO / ECCO ALESSANDRA, PRIMA TERAMANA CON DUE MAMME



Occhi azzurri, capelli biondi, Alessandra non lo sa ancora che in quella stanza del Palazzo di Città, la vera protagonista è lei. È per lei che sono venuti tutti i giornalisti, è per lei che il Sindaco Gianguido D’Alberto s’è messo la fascia. È per lei che oggi si scrive una pagina di storia, perché lei è la prima teramana con due mamme. È figlia di Gabriella, di Valdobbiadene e di Martina, romana, ma soprattutto è figlia del loro amore, un amore che da Silvi, dove vivono, è dovuto passare per Barcellona, dove gli ovociti di Gabriella, fecondati con lo sperma di un donatore anonimo, sono stati impiantati in Martina, che ha portato a termine la gravidanza, partorendo la splendida Alessandra. Sono venute a Teramo, perché a Silvi i tempi del Comune continuavano ad allungarsi, e magari è davvero solo una coincidenza il fatto che il Sindaco sia dello stesso partito, la Lega, che ieri ha contestato questo atto. Ma l’atto c’è, è stato firmato, ed è ufficiale: Alessandra è figlia di due madri. E grazie a lei, siamo tutti un po’ più civili.