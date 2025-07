LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI, LUNEDI' INTERESSANTE CONVEGNO

Le liste di attesa rappresentano uno dei nodi critici per tutti i sistemi sanitari universalistici. Comprenderne le cause per cercare di individuare le necessarie ed urgenti soluzioni. E’ per questo che la Asl di Teramo, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ha organizzato,, un convegno che intende affrontare il tema dell’inappropriatezza prescrittiva.