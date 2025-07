VIDEO / “PIANO ANTENNE, IL COMUNE NON ASCOLTA I CITTADINI”, L’ASSOCIAZIONE LUDO’S CONTESTA I SILENZI DELL’AMMINISTRAZIONE

Piano antenne: è (ancora) polemica contro l'Amministrazione.

La Ludo's, associazione per la promozione sociale di Rudy Di Stefano, porta all'evidenzia lo stravolgimento del piano regolatore sulle antenne dal 2013 ad oggi.

Adesso Teramo puó... fare cassa sulla salute dei cittadini.

"Approvare l'istallazione di antenne in luoghi pubblici quali la rotonda della Cona e simili vuol dire mettere a rischio, non tutelare la collettività" tuona l'ex assessore, che ricorda "lo stesso D'Alberto allora firmava il primo piano antenne che io ho avuto l'onore di redigere, cercando di contenerne l'istallazione per la sicurezza dell'ambiente e dei cittadini."

Di Stefano lamenta che le 22 proposte di Ludo's presentate al Comune di Teramo, di stampo prettamente politico non tecnico, siano state ignorate e completamente bypassate, delegandone le decisioni sul cambio di passo all'Ufficio tecnico senza alcun merito.

"Dovrebbe essere competenza del Consiglio Comunale esprimere pareri a proposito" sottolinea ancora Di Stefano "invece, davanti a un totale ribaltamento del piano regolatore, l'Amministrazione, come al solito, sceglie di non scegliere."

A supportare questa tesi il Consigliere Antonetti, presente in conferenza stampa insieme al presidente della macroarea 3 Rodolfo Fedele e Andrea Modesti per l'associazione tutela dei diritti dei cittadini per la provincia di Teramo, accorsi per manifestare il dissenso sociale verso la variazione d'intenti, che afferma "la questione del piano antenne porta a galla, oltre al problema fisico che esso rappresenta, anche la malagestione dell'amministrazione che non ascolta e non dialoga."

EUGENIA DI GIANDOMENICO