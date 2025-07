FURTO IN CASA DI WALTER DE BERARDINIS: RUBATI SOLDI E GIOIELLI

Furto nella notte nell’abitazione di Walter De Berardinis, in via Amendola. I ladri si sono introdotti nell'appartamento forzando un ingresso e hanno portato via contanti e gioielli. Tra il denaro sottratto anche una somma appena prelevata dal Bancomat, destinata alle spese per il campus estivo del figlio.

La scoperta è avvenuta al rientro a casa della famiglia, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno acquisendo immagini dalle telecamere della zona per risalire agli autori del colpo.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un caso isolato: solo pochi giorni fa un altro furto è stato segnalato nella stessa area residenziale. Cresce la preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e sorveglianza notturna.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare tempestivamente movimenti sospetti e a collaborare con le indagini in corso.