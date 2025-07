LAVORO NERO, DENUNCIATI 10 IMPRENDITORI TERAMANI, SOSPESE DUE AZIENDE

Proseguono i controlli sul rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, in linea con le direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con il supporto dell’Arma territoriale.

Nel corso delle attività ispettive avviate nei primi giorni di luglio, sono state sottoposte a verificate 9aziende operanti nei settori alberghiero, agricolo, della ristorazione e delle cave di estrazione. Complessivamente sono state esaminate 43 posizioni lavorative, 4 delle quali sono risultate irregolari per impiego di lavoratori “in nero”.

Per le violazioni riscontrate, sono stati adottati 2provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali nei confronti di due aziende che operavano in violazione delle disposizioni in materia di lavoro regolare.

Durante i controlli, sono emersi elementi che fanno ipotizzare l’utilizzo di documentazione obbligatoria falsificata, tra cui i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti e tutta la documentazione sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.

Complessivamente, 10 datori di lavoro sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. Sono state inoltre contestate ammende e sanzioni amministrative per oltre 80.000,00 euro.

Le attività sospese potranno essere riavviate solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori irregolari e il pieno adempimento degli obblighi di legge.