VIDEO-FOTO/ CONCLUSI I LAVORI AL PONTE PALADINI DI CROGNALETO: STRADA PRONTA ALLA RIAPERTURA, SI ASPETTA L'ORDINANZA DELL'ANAS

Si sono ufficialmente conclusi oggi i lavori di sistemazione del Ponte Paladini, nel comune montano di Crognaleto. Un intervento realizzato in tempi record, grazie alla professionalità della ditta esecutrice, che ha permesso di rispettare le tempistiche e garantire il ritorno alla normalità per residenti e turisti.

Il sindaco Orlando Persia, nel corso di un incontro pubblico tenutosi nel pomeriggio, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al completamento dell'opera, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni, tecnici e operai.

A condividere questo momento di festa anche i sindaci dei comuni montani della zona, giunti a Crognaleto per celebrare simbolicamente un traguardo importante per l'intero territorio.

Nei prossimi giorni sarà rimosso il cantiere e la strada sarà ufficialmente riaperta al traffico veicolare, in particolare alle motociclette, che rappresentano una presenza significativa nei mesi estivi. Una notizia che arriva giusto in tempo per garantire il tradizionale afflusso turistico al Lago di Campotosto in occasione del Ferragosto.

«Un risultato che dimostra come l’efficienza e la collaborazione tra enti possono fare davvero la differenza per le nostre comunità montane», ha concluso il primo cittadino.

Ora di attende l'ordinanza dell'Anas senza la quale la strada non potrà riaprire, si spera tutto questo possa avvenire in tempi brevi,