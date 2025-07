TAMPONAMENTO A CATENA SULLA NAZIONALE PER TERAMO: FERITA UNA BIMBA DI DUE ANNI

Tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi sulla Strada Nazionale per Teramo. Coinvolte almeno tre automobili, con diversi feriti lievi e una bambina di due anni che ha riportato contusioni, fortunatamente non gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato causato da un improvviso rallentamento del traffico, forse dovuto a un veicolo in manovra. L’impatto ha coinvolto le auto che seguivano, causando danni ai veicoli e tanto spavento tra i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per regolare la viabilità e un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto della bambina ferita all’ospedale Mazzini di Teramo per accertamenti. I medici hanno confermato che la piccola non è in pericolo di vita.

Il traffico è stato a lungo rallentato in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono smaltite solo in serata. Le autorità stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.