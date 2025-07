MARE D’ABRUZZO TUTTO BALNEABILE: RISULTATO STORICO PER LA COSTA REGIONALE

Per la prima volta in dieci anni, a metà luglio e nel pieno della stagione turistica, tutti i 113 punti di monitoraggio lungo la costa abruzzese risultano pienamente conformi ai parametri di legge. Lo comunica l’Arpa Abruzzo, che sottolinea come il mare sia interamente balneabile da Martinsicuro a San Salvo.

Il risultato – definito “storico” – è il frutto di anni di interventi strategici sul sistema idrico e fognario: manutenzioni straordinarie, efficientamento degli impianti di depurazione e investimenti pubblici, tra cui oltre 23 milioni di euro stanziati tra PNRR e fondi FSC.

L’unica criticità, temporanea e già rientrata, è stata rilevata a Fosso Marino (Vasto), con valori elevati di Escherichia coli e enterococchi intestinali.

Il direttore di Arpa, Maurizio Dionisio, evidenzia l’importanza del monitoraggio per la salute pubblica e l’immagine del territorio, ringraziando i tecnici coinvolti e Legambiente per il contributo al controllo ambientale.

L’Agenzia invita alla prudenza in caso di fioriture microalgali favorite da vento e mareggiate: possibili sintomi respiratori o cutanei e rischio da consumo di frutti di mare crudi, in particolare i ricci di mare. Prossimo aggiornamento previsto a inizio agosto.