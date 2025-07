SVUOTA LA CASSAFORTE DELLA EX E SI VANTA DAVANTI ALLE TELECAMERE





Si è sparato le pose davanti alle telecamere interne dell’abitazione della ex moglie, vantandosi di aver portato via dalla cassaforte oltre 40mila euro in contanti e un collier d’oro dal valore di più di 6mila euro. Ora un quarantanovenne rischia un processo per furto, dopo che la Procura gli ha notificato un avviso di garanzia con la conclusione delle indagini. I fatti risalgono tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quando l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento della ex, a Sulmona, con la scusa di recuperare i propri effetti personali, per poi sottrarre il denaro e il prezioso gioiello. A incastrarlo, oltre alle registrazioni video, è stato proprio il suo atteggiamento spavaldo di fronte alle telecamere, in cui si è vantato del furto. Il nuovo procedimento si aggiunge a un’indagine già in corso per atti persecutori e stalking che coinvolge lo stesso uomo. A suo carico c’è infatti un processo fissato per settembre, relativo a comportamenti vessatori nei confronti della ex, anche in presenza dei figli della coppia. In diverse occasioni, il quarantanovenne avrebbe offeso la donna davanti ai bambini e diffuso informazioni diffamatorie sulla sua vita privata.