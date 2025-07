FOTO/ INAUGURATA LA PALESTRA DEL CENTRO ONCOLOGICO TERRITORIALE DI CASALENA, UN NUOVO SPAZIO PER IL BENESSERE DEI PAZIENTI

Un nuovo spazio dedicato al benessere fisico ed emotivo dei pazienti oncologici è stato inaugurato questa mattina presso il Centro Oncologico Territoriale di Casalena. Si tratta di una palestra attrezzata, pensata non come semplice sala con attrezzi, ma come parte integrante del percorso terapeutico, per favorire il recupero fisico, la qualità della vita e la resilienza psicologica dei pazienti.

Un luogo che accoglie, sostiene e restituisce energia, frutto di un progetto corale nato dalla sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Durante la cerimonia inaugurale, il Direttore Generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa:

Il Rotary Club di Teramo, rappresentato dal past president Paolo Brizzi e da parte del direttivo, che ha donato una parte significativa delle attrezzature;

I donatori privati, che hanno contribuito con strumenti fondamentali come i tapis roulant;

Giuseppe Cartone, tecnico della ASL e ideatore del progetto;

Linda Di Paolantonio e Mirko Pingiotti, per il loro prezioso supporto operativo;

Il team dell’oncologia territoriale, con Katia Cannita, direttrice dell’UOC, e Carlo D’Ugo, direttore del Dipartimento Oncologico;

Gli studenti del Liceo Artistico di Teramo, che hanno decorato la palestra rendendola esteticamente accogliente e profondamente umana.

Simbolo dell’intero progetto è il vogatore, scelto per i suoi benefici nella riabilitazione oncologica, in particolare per il recupero post-operatorio nei tumori al seno. Un attrezzo che diventa metafora di resistenza, ripartenza e vita.

A rafforzare questo messaggio, la presenza straordinaria di Giuseppe Abbagnale, leggenda del canottaggio italiano con due ori olimpici e sette titoli mondiali, oggi presidente della Fondazione Italiana Canottaggio. Abbagnale ha ricordato il lavoro portato avanti dalla Fondazione per promuovere il vogatore come strumento efficace di recupero oncologico.

La palestra si inserisce all’interno del Centro Oncologico Territoriale di Casalena, attivo dal 2023 nel Padiglione 4C, nato per rendere le cure oncologiche sempre più accessibili e vicine ai pazienti. Il centro offre percorsi integrati e personalizzati: terapie orali e sottocutanee, follow-up, supporto psicologico e nutrizionale, trattamenti specifici. Solo nel 2024 ha registrato oltre 4.500 accessi.

Un progetto che unisce scienza, comunità e umanità, dimostrando che anche il movimento può essere una forma di cura.