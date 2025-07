MENTRE PASSEGGIA IN BICICLETTA, SPARA DUE COLPI DI PISTOLA CONTRO UN CANE

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno denunciato un uomo per maltrattamento di animali e porto abusivo di armi. I Carabinieri erano intervenuti in una zona residenziale e periferica di Giulianova dove alcuni testimoni avevano segnalato che un uomo, a bordo di una bicicletta, aveva sparato con una pistola due colpi a un cane meticcio di piccola taglia che era fuggito. I militari hanno individuato e bloccato l’uomo che è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani e di una pistola a gas marca GAMO modello PT-85, con relativa bomboletta di gas per propulsione dei proiettili, con 8 proiettili in gomma e piombo. Armi poste in sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il proprietario del cane che è scappato.