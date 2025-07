POSTI DI BLOCCO IN CITTÀ, RITIRATE DUE PATENTI E BLOCCATI TRE LADRI

A Teramo i Carabinieri della Compagnia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, sia in città che nelle frazioni. A Teramo sono stati effettuati posti di controllo In Piazza Garibaldi, Porta Madonna, Piazzetta Del Sole e via Mazzini. Qui sono stati individuati due soggetti che alla guida delle proprie autovetture avevano un tasso alcolemico superiore al consentito, ambedue sono stati privati della patente di guida. Inoltre nella zona della “Cona” sono stati bloccati tre uomini, con precedenti per furto, che non avevano alcun plausibile motivo per trovarsi in quei luoghi, e sul conto degli stessi sono state avviate le procedure per l’emissione di una misura di prevenzione che li allontani dalla città di Teramo non avendo qui alcun legame né di tipo affettivo né di tipo patrimoniale.