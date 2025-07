FUNIVIA DEL GRAN SASSO, ARRIVA L’ULTIMA FUNE: LAVORI IN DIRITTURA D’ARRIVO, RIAPERTURA PREVISTA AD AGOSTO

È arrivata anche l’ultima fune necessaria per completare i lavori di sostituzione della Funivia del Gran Sasso d’Italia. Dopo il tiraggio delle prime tre, la quarta fune, giunta nella notte dalla Svizzera, è stata sistemata sulla bobina per il passaggio finale, che richiederà circa dieci giorni di lavoro. Le operazioni per il tiraggio inizieranno lunedì 13 luglio. «Siamo in linea con i tempi previsti per restituire piena operatività alla funivia ad agosto – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi –. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a questo importante intervento: il consigliere con delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia; il consigliere e presidente della commissione bilancio, Livio Vittorini; il presidente del Centro Turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo; e naturalmente tutti i tecnici, che con professionalità e impegno stanno rispettando la tabella di marcia, nonostante la complessità delle operazioni».

Biondi ha sottolineato anche l’impegno del Comune dell’Aquila: «Abbiamo fatto la nostra parte con determinazione: reperito i fondi, progettato l’intervento e bandito la gara in tempi record. La riapertura della funivia sarà una conquista collettiva che darà nuova linfa al nostro territorio».

In attesa della conclusione dei lavori, il Centro Turistico del Gran Sasso ha attivato un servizio sostitutivo con bus navetta, che collega Fonte Cerreto a Campo Imperatore in circa 30 minuti, per garantire la mobilità turistica e sostenere l’economia montana anche in questa fase di transizione.