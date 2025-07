FOTO/ INCENDIO SULLA COLLINA DI BASCIANO, MINACCIATE CASE E CAPANNONI, CHIUSA LA STRADA

Un grosso incendio è divampato sulla collina alle porte di Basciano, sulla provinciale 491 verso Colledara. L'incendio ha interessato un'intera collina, devastando capannoni agricoli e mettendo a rischio la sicurezza della zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e contenere l'incendio, ma la situazione è ancora critica. Intervenuto anche l’elicottero con lanci d’acqua. La collina è stata completamente devastata, con capannoni agricoli e vegetazione ridotti in cenere.

La zona è stata evacuata e la provinciale 491 è stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.

La situazione è ancora in evoluzione e i vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere completamente le fiamme e riportare la situazione sotto controllo.