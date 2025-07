ENTRATE IN FUNZIONE LE TRE SPAZZATRICI ELETTRICHE DELLA POLISERVICE, SONO A EMISSIONI ZERO PER LA PULIZIA DI PICCOLI SPAZI E LUNGOMARI DI TORTORETO ED ALBA ADRIATICA

Questa mattina sono entrati in azione i tre mezzi della Poliservice, cento per cento elettrici, impiegati per tirare a lustro il lungomare Sirena e Marconi, rispettivamente nei comuni di Tortoreto ed Alba Adriatica. I nuovi mezzi meccanici sono di dimensione ridotta consentendo di operare lungo la ciclabile, le zone pedonali e le strade in cui i mezzi di dimensioni maggiore non riescono a svolgere la loro funzione. Le spazzatrici di nuova tecnologia non sono rumorose, non emettono scarichi in atmosfera da combustione e non ostacolano il passaggio di velocipedi e pedoni. Le tre nuove macchine operatrici vanno ad arricchire il parco mezzi in dotazione alla Poliservice. Si aggiungono, infatti, alle nuove macchine di raccolta e compattatori acquistati dalla società o presi in affitto per rispondere alle esigenze dei Comuni e della collettività. <<Siamo davvero soddisfatti di questo ulteriore investimento che, oltre ad arricchire le dotazioni tecniche e meccaniche di Poliservice, rispondono pienamente alle esigenze, in questo caso, dei comuni di Tortoreto ed Alba Adriatica- spiega il presidente della società, Gabriele Di Natale. Aggiungo, poi, che i nuovi mezzi, essendo ad emissioni zero, ricaricabili e cento per cento elettrici, rispondono pienamente alle politiche green perseguite da Poliservice a tutela del territorio volte alla salvaguardia dell’ambiente. Massima pulizia e cura della qualità dell’aria. Questa mattina, le tre spazzatrici hanno fatto il loro ingresso nei due lungomari>>. Va, infine, sottolineato che i tre mezzi rappresentano una novità quantomeno per i comuni della costa teramana non essendocene altri di questo tipo e con queste caratteristiche