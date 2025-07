VIDEO-FOTO/ INCIDENTE SULLA A14 ALL'ALTEZZA DI GIULIANOVA: CAMION IN FIAMME DOPO AVER SALTATO LA CORSIA DA UNA PARTE ALL'ALTRA

Un grave incidente si è verificato alle 15,30 sull’autostrada A14, all’altezza dello svincolo per Giulianova. Un camion è andato in fiamme per cause ancora in corso di accertamento, bloccando completamente la circolazione in entrambe le carreggiate. Il mezzo pesante avrebbe saltato la carreggiata invadendo l'altra corsia. Sarebbero quattro le persone ferite, compreso bambini.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118, che hanno fatto atterrare un’eliambulanza per prestare i primi soccorsi. Al momento si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare le condizioni del conducente del mezzo pesante.

La situazione è in costante aggiornamento. Si raccomanda agli automobilisti di evitare il tratto interessato e di seguire i percorsi alternativi indicati.

Aggiornamento: alle 17 è stata riaperta l'autostrada.

Le immagini sono di A.P. che ringraziamo.