ANCHE IL CONDUTTORE SI REPORT SIGFRIDO RANUCCI BLOCCATO SULL'A14 NELL’ "INFERNO" DEL TIR IN FIAMME*

Anche il noto conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato bloccato sull'A14 a causa dell'incidente del tir in fiamme avvenuto tra Giulianova e Val Vibrata.

Ranucci, che si trovava sulla strada per recarsi a un impegno, ha documentato la scena con un video postato sulla stia pagina Facebook, con le macchine in fila e i conducenti costretti ad attendere

L'incidente del tir in fiamme ha causato un'enorme coda sulla A14, con i veicoli fermi per chilometri. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la situazione.