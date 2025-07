VIDEO- FOTO/ A14, CODE CHILOMETRICHE E DISAGI DOPO LO SCHIANTO: “SIAMO BLOCCATI DA ORE, NESSUNO CI DICE COSA FARE”, CITTADINI PORTANO ACQUA AGLI AUTOMOBILISTI

«Siamo da quasi tre ore bloccati in autostrada, senza acqua e senza che nessuno ci dica cosa dobbiamo fare.” È lo sfogo amaro di Luca Sfarra, residente a Fontanelle di Atri, tra i tanti automobilisti intrappolati nel traffico dopo il grave incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla A14, all’altezza di Giulianova.

Luca era partito per partecipare a un compleanno, con l’auto carica di vivande e dolci: “Rischia di andare tutto a male con questo caldo, anche se ho l’aria condizionata accesa da ore.”

Il camion è andato in fiamme intorno alle 15:30, dopo aver saltato la carreggiata e centrato un’auto con a bordo una famiglia milanese con due ragazzi. Luca si trova a meno di cento metri dal punto dell’incidente e racconta la frustrazione crescente tra chi è bloccato in auto sotto il sole: “Avremmo anche potuto tornare indietro e uscire dall’autostrada, ma nessuno ci ha dato istruzioni. È un inferno.”

La circolazione è completamente bloccata in entrambe le direzioni da ore, sono le 18,26 . L’incidente ha coinvolto un tir e un’auto con tre persone a bordo, tutte ferite ma vive. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguono, ma intanto centinaia di automobilisti attendono risposte e indicazioni per poter riprendere il viaggio. Qualcuno ha saputo che stanno aprendo un varco per farli uscire a Mosciano.

Alle 19, dopo oltre quattro ore di attesa, un gesto di solidarietà ha fatto la differenza: alcuni “resistenti” hanno raggiunto gli automobilisti esausti ed hanno iniziato a distribuire bevande portando un po’ di sollievo e conforto in una situazione al limite della sopportazione. La circolazione resta ancora ferma, mentre proseguono le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e bonifica del tratto interessato. Sono le 19.06.