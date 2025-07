FOTO/ FIAMME NEL BOSCHETTO TRA VIA FRANCHI E VIA GRANDI A CASALENA: PAURA PER LE CASE VICINE

Principio d’incendio oggi pomeriggio nel boschetto compreso tra via Franchi e via Achille Grandi, nella zona di Casalena. Le fiamme, sviluppatesi in un’area impervia e difficilmente accessibile, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, del vigile ecologico Calvarese e della Protezione Civile, subito impegnati nelle operazioni di spegnimento. L’incendio ha destato preoccupazione per la vicinanza delle abitazioni che si trovano a ridosso di via Grandi. Le squadre antincendio stanno lavorando per contenere le fiamme ed evitare che possano avvicinarsi ulteriormente alle case. Al momento non si registrano feriti né danni alle abitazioni, ma l’attenzione resta alta fino alla completa messa in sicurezza dell’area.