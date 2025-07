ALBA ADRIATICA PIANGE ROBERTA DI LUCA: “UN ESEMPIO DI FORZA, IMPEGNO E AMORE PER GLI ALTRI”

Il Sindaco Antonietta Casciotti, l’Assessore al Sociale Francesca Di Matteo e tutto il Consiglio Comunale di Alba Adriatica si uniscono al dolore per la scomparsa di Roberta Di Luca, cittadina straordinaria, esempio di forza, determinazione e impegno civile.



Roberta, nella sua disabilità, ha saputo trasformare le difficoltà in energia vitale e costruttiva, diventando una voce instancabile per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità. In qualità di Presidente dell’ANIEP sezione di Alba Adriatica – Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili – ha collaborato con il nostro Comune in progetti fondamentali per la costruzione di una società più equa, tra cui il progetto “Insieme Oltre le Onde”, che ha contribuito all’ottenimento della Bandiera Lilla, riconoscimento nazionale per l’inclusività nel turismo.



Attraverso la sua storia, raccontata nel romanzo “Due Secondi”, dell'autore Osvaldo Di Domenico, Roberta ha regalato a tutti noi una testimonianza profonda e sincera della bellezza che nasce dal coraggio, dalla sensibilità e dall’amore per gli altri.



La sua assenza lascia un vuoto enorme, ma la sua eredità continuerà a vivere in ogni battaglia per l’uguaglianza e in ogni passo verso una società realmente accessibile.



Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro più sentito abbraccio.

Grazie Roberta, per tutto quello che sei stata e che continuerai a essere per la nostra comunità.