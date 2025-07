VIDEO / L’A14 RIAPRE DOPO 4 ORE, LA POLEMICA: “ABBANDONATI SOTTO AL SOLE”

Alla fine, dopo 4 ore di coda, senza alcuna assistenza, se non quella dei cittadini che scavalcavano i guard rail per portare acqua, si è sbloccata la fila provocata dall’incidente del tir polacco. Quattro ore di attesa, immobili, sotto al sole, nella speranza che qualcuno aprisse un varco tra le carreggiate e consentisse alle auto di tornare indietro. Alla fine, le auto hanno dovuto far manovra e raggiungere la prima uscita tornando indietro sulla loro stessa corsia, con un tratto in controsenso. L’incidente è stato sicuramente impegnativo, ma una soluzione per le persone in fila forse la so doveva e poteva trovare prima.

GUARDA IL VIDEO