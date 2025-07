GRAVE INCIDENTE SULLA SS16 A PINETO: STRADA BLOCCATA E LUNGHE CODE

Un grave incidente stradale si è verificato in nottata lungo la Strada Statale 16, all’altezza di Pineto, in direzione nord verso Scerne. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, per prestare soccorso e gestire la viabilità.

A causa dell’impatto tra una macchine ed una noto, la circolazione è stata completamente bloccata nel tratto interessato, generando lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti. I Carabinieri hanno avviato le deviazioni del traffico, indirizzando i veicoli verso l’ingresso autostradale di Pineto per alleggerire la situazione.

Al momento non si conoscono ancora le cause precise dell’incidente né il numero esatto di eventuali feriti. Le autorità stanno effettuando i rilievi sul posto per chiarire la dinamica.

Testimoni presenti parlano di forti rallentamenti e traffico paralizzato in entrambi i sensi di marcia. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.