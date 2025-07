PER IL TIR CHE HA SALTATO LA CORSIA SULLA A14, ALLA FINE SONO DIECI LE PERSONE IN OSPEDALE, ANCHE DUE NEONATE PER IL CALDO

E' di dieci persone finite in ospedale, tra cui due neonate e altre bambine, l'esito dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in A/14 all'altezza di Giulianova. Oltre al padre con i due figli, infatti, che viaggiavano sulla Volkswagen Multivan centrata dal tir polacco, sono state accompagnate in ospedale altre prsone, che hanno accusato malori per il caldo. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, travolgendo l'auto che sopraggiungevano nella corsia di sorpasso opposta. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando i rilievi tecnici per chiarire le responsabilità. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore, provocando lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Tra e persone trasportate in ospedale anche bambine, ma fortunatamente nessuno sarebbe in condizioni gravi.