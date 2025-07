TIR SALTA LA CORSIA SULLA A14 ALL'ALTEZZA DI GIULIANOVA: DIECI FERITI, TRA CUI DUE NEONATE

E' di dieci feriti, tra cui due neonate e altre bambine, coinvolte nel violento impatto tra più veicoli avvenuto ieri pomeriggio in A/14 all'altezza di Giulianova. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenute diverse ambulanze, elisoccorso, mezzi dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, travolgendo le auto che sopraggiungevano nella corsia opposta. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando i rilievi tecnici per chiarire le responsabilità.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore, provocando lunghe code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Alcuni dei feriti, tra cui le bambine, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Una tragedia sfiorata che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pesanti in autostrada e sulla necessità di prevenzione e manutenzione dei veicoli.