ACCASCIATI IN UN PARCHEGGIO, DUE VENTENNI SFIORANO IL COMA ETILICO

Tradizionale andirivieni di ambulanze, neel sabato sera della costa teramana. Solita notte movimentata, specie nelle località che ospitano discoteche e locali destinati ai giovani, dove gli eccessi alcolici sono una regola. In particolare, tra i tanti, è stato quello di Alba Adriatica l’intervento che ha visto per due giovani la necessità di un trasporto in ospedale. La segnalazione arrivata al 118 riferiva di alcune persone che, ad Alba, sulla Statale, nei pressi dei parcheggi di un noto locale, avevano evidenti problemi. Si trattava di due giovani, che sono stati soccorsi dal 118 e che, per il grave stato di ebbrezza, sono stati portati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi — entrambi poco più che ventenni — avrebbero consumato una quantità eccessiva di alcolici durante la serata, finendo per accasciarsi poi in strada, quasi in coma etilico. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato i due riversi a terra e hanno subito allertato i soccorsi. Le loro condizioni hanno richiesto trattamenti per contrastare l' intossicazione etilica.